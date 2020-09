Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 2 BKT : Ajaccio s'impose enfin Reuters • 30/09/2020 à 21:27









Ligue 2 BKT : Ajaccio s'impose enfin par Florian Burgaud (iDalgo) La saison dernière, avant le confinement et l'arrêt de la saison, l'AC Ajaccio était en bonne position pour disputer les play-offs d'accession à la Ligue 1. Quelques mois plus tard, tout a changé puisque les Corses ont débuté leur exercice 2020/2021 de Ligue 2 BKT de très mauvaise manière avec trois défaites et un nul. Finalement, ce mercredi soir en match en retard de la troisième journée, les hommes d'Olivier Pantaloni se sont enfin imposés. C'est dans leur antre de François-Coty face au promu Dunkerquois et sur un penalty inscrit par Mickaël Barreto (72e) qu'ils ont retrouvé le sourire. Ce succès permet à Ajaccio de quitter la dernière place et de recoller aux autres équipes. Les Nordistes, eux, restent dixièmes avec sept points.

