information fournie par So Foot • 24/02/2024 à 21:25

Ligue 2 : Auxerre freiné, Laval recolle, Bordeaux se donne de l’air

La course à la montée sera folle.

Avec longtemps peu de buts inscrits, ce multiplex a attendu les dernières minutes pour se décanter. Une fin de partie qui a notamment vu Migouel Alfarela offrir le point du nul à Bastia face au leader auxerrois, pourtant lancé par le cinquième but de la saison de Jubal (1-1) . De son côté, Pau est allé dominer Grenoble sur la plus petite des marges (0-1) . Comme Bordeaux face à Guingamp (1-0) dans une rencontre marquée par l’évacuation sur civière d’Alberth Elis, sévèrement touché à la tête dès les premières minutes et transporté à l’hôpital.…

TB pour SOFOOT.com