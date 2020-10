Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 2 : Amiens au bout du suspense Reuters • 26/10/2020 à 23:10









Ligue 2 : Amiens au bout du suspense par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le FC Sochaux-Montbéliard avait l'occasion de monter sur le podium de Ligue 2 en s'imposant face à l'ex-pensionnaire de Ligue 1, Amiens. Les joueurs d'Omar Daf ont pourtant loupé le coche mettant fin à leur série d'invincibilité cette saison. La punition est arrivée très tardivement dans ce match puisque c'est sur un penalty transformé par Ciss à la 92e minute de jeu puis un but de Timité une minute plus tard que les Doubistes ont craqué. Pour Amiens, ce succès pourrait véritablement lancer la saison après des résultats en demi-teinte.

