Ligue 1 vs. Premier League : vive the République !

Avec une victoire, un nul et une défaite, le bilan du duel franco-anglais est très correct sur le plan comptable. Grâce aux vertus républicaines d’égalité-fraternité-solidarité de Lens et de l’OM que le PSG en monarque à l’anglaise a royalement snobées...

Le clash entre Ligue 1 et Premier League avait débuté en fait il y a quinze jours quand le superbe Monaco-Nice (0-1) avait supplanté le « sommet » du week-end anglais Arsenal-Tottenham (2-2), derby londonien sans grand éclat. À l’intensité et aux effectifs XXL de la Premier League, la Ligue 1 avait assumé avec ce derby azuréen son impact athlétique très hexagonal mais additionné d’intelligence tactique prodiguée par des techniciens audacieux, Adi Hütter et Francesco Farioli. Et ça tombe bien : Franck Haise a la même vision conquérante que ses deux collègues !

Lens : so good, so phare !

Contre Arsenal, on savait que le fighting spirit lensois sublimé par la ferveur de Bollaert garantirait le minimum vital d’engagement et de foi qui manquent trop souvent aux clubs français en coupes d’Europe. C’est ainsi que Thomasson a vite égalisé après l’ouverture du score de Gabriel Jesus. Idem pour l’engagement physique de ce RC Lens plus réputé pour suer sang et or que pour son jeu léché. On se doutait là aussi que les Artésiens se mettraient minables de la première à la dernière seconde : 50% du boulot serait donc accompli. Mais pour renverser le favori Arsenal coaché par Mikel Arteta, Franck Haise avait concocté un plan tactique qui neutraliserait les départs de feu adverses avec un bloc haut concentré dans l’axe. Le coach lensois avait pris des sacrés risques en impliquant ses deux centraux Gradit et Medina, partis eux aussi chasser les Zinchenko, Rice et Odegaard au cœur de la machine à jouer londonienne. Ne restait plus qu’à investir les côtés pour déséquilibrer des Gunners devenus par moment trop scolaires : ce que fit Frankowski, centreur décisif pour Wahi, auteur du but de la victoire (2-1, 69 e )… C’est donc au mérite républicain, avec ses sans-grades tel le grognard Sotoca que le RC Lens a symboliquement abattu une des Bastilles de la monarchie anglaise appelée Premier League. Et comme un phare au milieu de la nuit, la lampe de mineur du RC Lens semblait éclairer la voie aux deux autres clubs français engagés contre ceux d’Albion. Une lumière qui a surtout inspiré Marseille, hier soir, face au brillant Brighton donné favori dans le contexte de crise phocéen.

Par Chérif Ghemmour pour SOFOOT.com