Ligue 1 : Villas-Boas a-t-il acté son départ de l'OM ?

Simple galéjade dont Marseille a le secret ou crise plus profonde ? La sortie mercredi d'André Villas-Boas, lors d'une conférence de presse où il devait être seulement question du 16e de finale de Coupe de France, ce vendredi à Granville (National), va laisser des traces. Publiquement, l'entraîneur portugais s'est ému de l'arrivée comme « conseiller du président » Jacques-Henri Eyraud de Paul Aldridge, un Anglais de 54 ans, ex-directeur général de West Ham et qui a aussi arpenté les bureaux de Sheffield, Leicester, Manchester City et Bolton. null Passage très fort de la conf de Villas-Boas (sa deuxième réponse est vraiment puissante). pic.twitter.com/OstTDhtcTy-- RMC Sport (@RMCsport) January 15, 2020 Aldridge est un homme de réseaux dont la mission est de sonder les riches clubs anglais afin de les convaincre d'acheter dès cet hiver des joueurs olympiens, solidement installés à la 2e place de la Ligue 1 derrière le PSG. Le rêve de l'OM est de refaire le coup d'août 2018 quand Marseille avait réussi l'exploit de vendre son milieu Franck Zambo Anguissa à Fulham pour 30 millions d'euros (M€). Une somme objectivement beaucoup trop élevée au vu de la valeur réelle du joueur. La mission d'Aldridge est donc de dénicher des opportunités sur le marché anglais. Un rôle qui n'est pas censé empiéter sur les prérogatives d'Andoni Zubizarreta, le directeur sportif marseillais, très proche de Villas-Boas. Pourtant, dans ses déclarations publiques, le Portugais a voulu y voir un mauvais coup porté à son ami espagnol et a laissé entendre que, si ce dernier devait quitter le club à cause de l'arrivée d'Aldridge, il s'en irait aussi. La menace, même enrobée au nom de l'amitié et de la fidélité, semble démesurée.«Il vient, l'air de rien, d'annoncer son futur départ»Selon nos informations, Villas-Boas avait longuement préparé ses mots avant de se présenter en conférence de presse. Dans ...