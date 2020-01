Ligue 1 : Valentin Rongier, plus qu'un joker pour Marseille

Il n'y a pas qu'au cinéma que « Joker » a été un des grands succès du second semestre 2019. Au stade Vélodrome aussi, on applaudit Valentin Rongier, le joker du mercato. Pour s'être engagé, contre 13 millions d'euros (M€), avec Marseille le 3 septembre dernier, quelques heures après la fermeture du marché des transferts estival, l'ex-Nantais avait, malgré lui, grillé la possibilité réglementaire du club d'engager ensuite un joueur, hors période de mutation. Mais la réussite a été totale.Indispensable à Nantes, Rongier, 25 ans, l'est devenu sous ses nouvelles couleur. Les lectures des feuilles de matchs l'attestent : cette saison, avec ses deux clubs, il a disputé 18 matchs de championnat sur 19. Et encore, sa seule absence, c'était le 31 août pour Nantes-Montpellier (1-0), car il était en train de négocier son transfert avec Marseille. Ce vendredi soir à Rennes, il sera encore un des atouts majeurs du dauphin du PSG en appel sur les terres du 3e de Ligue 1.«Un gros caractère»À l'OM, le natif de Mâcon a donc parfaitement réussi son intégration. Après trois matchs comme remplaçant, il est devenu un titulaire indispensable dans l'esprit d'André Villas-Boas. Mais il a été encore plus rapide pour se mettre le public marseillais dans la poche. Juste le temps de son premier match, le 15 septembre à Monaco remporté (4-3) dans un stade Louis-II surtout rempli de supporters phocéens.À la fin, Rongier a posté, sur son compte Instagram : « Très heureux avec cette magnifique victoire à domi... à l'extérieur pardon ». Voir cette publication sur Instagram Très heureux d'avoir fait mes premiers pas avec l' @olympiquedemarseille avec cette magnifique victoire à domi.. l'extérieur pardon null Allez l'OM Une publication partagée par Valentin Rongier (@valrongier28) le 16 Sept. 2019 à 1:42 PDT Les Olympiens ont adoré le chambrage. Son agent depuis six ans, Franck Belhassen, ...