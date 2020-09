Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 1 Uber Eats : troisième match nul et vierge pour Bordeaux à domicile Reuters • 27/09/2020 à 15:16









Ligue 1 Uber Eats : troisième match nul et vierge pour Bordeaux à domicile par Florian Burgaud (iDalgo) Les Girondins de Bordeaux tournent au ralenti. Si les joueurs de Jean-Louis Gasset sont toujours invaincus cette saison au Matmut Atlantique, les filets de son stade n'ont toujours pas tremblé. Au 0-0 initial face au FC Nantes a succédé le même score contre l'Olympique Lyonnais. Ce dimanche midi, rebelotte face l'OGC Nice. Pourtant, les Azuréens ont touché les montants girondins à trois reprises. Mais rien n'y fait : toujours aucun but n'a été inscrit à Bordeaux en trois matches. Au classement, Nice est neuvième avec sept points et Bordeaux onzième une unité derrière. Entre les deux clubs ? Le Paris-SG, qui affronte le Stade de Reims, 19e, ce dimanche soir à 21 heures.

