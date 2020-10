Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 1 Uber Eats : Paris dispose de Nantes mais s'inquiète pour Moise Kean et Kylian Mbappé Reuters • 31/10/2020 à 23:29









Ligue 1 Uber Eats : Paris dispose de Nantes mais s'inquiète pour Moise Kean et Kylian Mbappé par Florian Burgaud (iDalgo) Ce samedi soir, la neuvième journée de Ligue 1 Uber Eats se poursuivait sur la pelouse du stade de La Beaujoire posée sur les bords de l'Erdre. Les joueurs de Thomas Tuchel, au petit trot, se sont imposés 3-0 devant ceux de Christian Gourcuff sur des buts d'Ander Herrera (47e), de Kylian Mbappé sur penalty (65e) et de Pablo Sarabia (88e). Pourtant, en première période, rien n'a été simple pour les champions de France qui auraient dû être menés d'entrée sur un service parfait de Randal Kolo Muani pour Moses Simon, qui a raté l'immanquable en s'auto-contrant face au but vide, à deux mètres de la ligne. Par ailleurs, après cette victoire, les Parisiens s'inquiètent pour Moise Kean, sorti à la pause après avoir ressenti une gêne au mollet, et Kylian Mbappé, rentré aux vestiaires par précaution à la 74e minute de jeu en se tenant la cuisse. Dès mercredi, les Franciliens se déplacent à Leipzig en Ligue des champions alors que Nantes ira à Lorient dimanche prochain pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 Uber Eats au cours de laquelle Paris recevra Rennes.

