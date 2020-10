Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 1 Uber Eats : Montpellier coule contre Reims, Strasbourg, Metz et Bordeaux s'imposent Reuters • 25/10/2020 à 17:09









Ligue 1 Uber Eats : Montpellier coule contre Reims, Strasbourg, Metz et Bordeaux s'imposent par Florian Burgaud (iDalgo) Le multiplex du dimanche après-midi de la huitième journée de Ligue 1 Uber Eats a accouché de quatre rencontres aux scores similaires. Que ce soit à Bordeaux, Metz, Montpellier ou Brest, une équipe a largement pris le dessus sur l'autre. Tout d'abord, à 11 contre 9 pendant plus d'une mi-temps, Reims remporte son premier match de la saison sur la pelouse de Montpellier, battu 4-0 d'un triplé de Boulaye Dia (9e, 13e, 56e) et d'un but de Nathanaël Mbuku (31e). Par ailleurs, Strasbourg se rassure en écrasant Brest 3-0 à Francis-Le Blé avec, notamment, une réalisation de son avant-centre Habib Diallo (27e), recruté dans les dernières heures du mercato à Metz. Justement, les Lorrains s'imposent 2-0 face à Saint-Etienne, en grande difficulté en ce moment, pour remonter à la 14e place. Enfin, les Girondins de Bordeaux, sur des buts tardifs de Jimmy Briand (80e) et de Rémi Oudin (82e), gagnent 2-0 devant Nîmes. Ce dimanche soir à 21 heures, Monaco se déplace à Lyon dans le choc de cette huitième journée de Ligue 1 Uber Eats.

