Ligue 1 Uber Eats : Marseille gagne à Strasbourg par Florian Burgaud (iDalgo) Trois jours après s'être lourdement incliné sur la pelouse du FC Porto en Ligue des champions, l'Olympique de Marseille s'est imposé 1-0 à Strasbourg ce vendredi soir en ouverture de la dixième journée de Ligue 1 Uber Eats. Lors d'un match ennuyeux, les joueurs d'André Villas-Boas l'emportent sur un but de Morgan Sanson inscrit à la 72e minute de jeu sur leur seul tir de la rencontre. Au classement, les Phocéens passent à la quatrième place avec 18 points tandis que le Racing reste bloqué à la 19e place. Ce samedi, cette dixième journée se poursuit avec, à 17 heures, Bordeaux/Montpellier mais surtout le très attendu PSG/Rennes de 21 heures.

