Ligue 1 Uber Eats : Lyon retrouve le chemin de la victoire par Florian Burgaud (iDalgo) Pour la première fois depuis le 28 août et la première journée de Ligue 1 Uber Eats, l'Olympique Lyonnais a gagné un match de football. En déplacement ce dimanche en début d'après-midi sur la pelouse du Racing Club de Strasbourg, les Gones, portés par un immense Memphis Depay à trois passes décisives, s'imposent 3-2. Après avoir compté trois buts d'avance (Tino Kadewere, doublé de Karl Toko Ekambi) à la 42e minute de jeu, les joueurs de Rudi Garcia se sont tout de même fait des frayeurs puisque les Alsaciens sont revenus à portée de tir avant l'heure de jeu par leurs recrues Habib Diallo (43e) et Jean-Eudes Aholou (55e). Finalement, l'OL repart de la Meineau avec les trois points et une huitième place provisoire. Le RCSA est toujours 18e avec trois petits points au compteur.

