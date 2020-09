Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 1 Uber Eats : le Stade Rennais nouveau leader Reuters • 19/09/2020 à 23:46









Ligue 1 Uber Eats : le Stade Rennais nouveau leader par Florian Burgaud (iDalgo) Dix dernières minutes de folie pour mettre fin à l'invincibilité de Monaco. Mené 1-0 par la formation entraînée par Niko Kovac dès la 28e minute et un but de Wissam Ben Yedder, le Stade Rennais a complètement renversé la rencontre en fin de match. Le héros du soir ne se nomme pas Eduardo Camavinga ou Marti Terrier mais bien Adrien Truffert, entré à la 41e minutes pour pallier la blessure de Faitout Maouassa. En délivrant une passe décisive à Steven Nzonzi (81e) puis en inscrivant le but de la victoire (90e+2), il permet au club breton de s'imposer 2-1 et de prendre, provisoirement, la tête de la Ligue 1 Uber Eats un point devant le duo Saint-Étienne/Lens. Ce dimanche, le PSG, les Verts, Lille ou Marseille fouleront les pelouses.

