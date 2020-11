Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 1 Uber Eats : le PSG porté par Angel Di Maria face à Rennes Reuters • 07/11/2020 à 23:20









Ligue 1 Uber Eats : le PSG porté par Angel Di Maria face à Rennes par Florian Burgaud (iDalgo) Et le choc de la dixième journée de Ligue 1 Uber Eats fit pschitt. Ce samedi soir, le Paris Saint-Germain recevait le Stade Rennais au Parc des Princes dans le sommet du Championnat de France. Malheureusement pour le spectacle, il n'y a pas eu match puisque les joueurs de Thomas Tuchel se sont baladés 3-0 face à des Bretons dépassés. C'est d'Angel Di Maria et de Moise Kean, ensuite sorti sur blessure, que la lumière est venue pour les leaders du classement. Mais tout n'est pas idyllique pour les Franciliens puisqu'Alessandro Florenzi, Idrissa Gueye et Thilo Kehrer sont également sortis de la pelouse touchés physiquement. Ce dimanche à 21 heures, Lyon recevra Saint-Étienne dans le derby le plus chaud du football tricolore.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.