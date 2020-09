Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 1 Uber Eats : le PSG domine Reims grâce à un Mauro Icardi de nouveau buteur Reuters • 27/09/2020 à 23:02









Ligue 1 Uber Eats : le PSG domine Reims grâce à un Mauro Icardi de nouveau buteur par Florian Burgaud (iDalgo) En clôture de la cinquième journée de Ligue 1 Uber Eats, le Paris Saint-Germain se déplaçait en Champagne pour affronter le Stade de Reims, éliminé de la Ligue Europe jeudi dernier en Hongrie. Comme Thomas Tuchel a pu aligner ses quatre fantastiques d'entrée, les Parisiens ont déroulé et s'imposent 2-0. C'est d'un doublé de l'Argentin Mauro Icardi, jusque-là en panne de confiance, que la lumière est venue sur deux passes décisives de Kylian Mbappé, dont la seconde réalisée à la limite du hors-jeu. Plein de promesses, le PSG poursuit sa remontée au classement et se retrouve septième à quatre unités de Rennes, solide leader après cinq journées. Pour Reims, la crise s'installe puisque l'équipe entraînée par David Guion est 19e avec un seul point au compteur, comme Dijon, lanterne rouge.

