Ligue 1 Uber Eats : le Paris-SG se balade à Nice par Florian Burgaud (iDalgo) Enfin un match facile pour le Paris Saint-Germain. Après trois premières rencontres difficiles sur la scène de la Ligue 1 Uber Eats, les joueurs franciliens ont offert une véritable démonstration sur la pelouse niçoise de l'Allianz Riviera. Avec un Angel Di Maria des grands jours et un Kylian Mbappé de retour après avoir contracté le coronavirus, les joueurs de Thomas Tuchel s'imposent 3-0. Mbappé et Di Maria, bien sûr, mais aussi le capitaine Marquinhos, d'une tête semblable à celle de Leizpig en demi-finale de la Ligue des Champions, sont les buteurs de cette rencontre qui permet à Paris d'équilibrer son bilan après quatre journées. Dimanche prochain, le PSG se déplace à Reims et les Niçois à Bordeaux.

