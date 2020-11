Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 1 Uber Eats : le 121e derby pour Lyon Reuters • 08/11/2020 à 23:34









Ligue 1 Uber Eats : le 121e derby pour Lyon par Florian Burgaud (iDalgo) Ce dimanche soir, l'affiche de la Ligue 1 Uber Eats mettait aux prises l'Olympique Lyonnais à l'AS Saint-Étienne au Groupama Stadium. À l'occasion de ce 121e derby, l'ancien havrais Tino Kadewere, entré avant l'heure de jeu à la place d'un Moussa Dembélé qui s'était vu refuser deux buts au cours d'une première période terminée derrière au score, a sorti le grand jeu en inscrivant un doublé plein de classe offrant la victoire aux Gones, qui recollent aux Verts au nombre de victoires dans l'affrontement régional. Avec ce succès 2-1, les joueurs de Rudi Garcia passent à la cinquième place du classement à sept points du PSG tandis que les Foréziens restent quinzièmes avec deux unités d'avance sur Nîmes, le 18e et actuel barragiste.

