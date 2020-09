Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 1 Uber Eats : l'Olympique de Marseille ne rassure pas face à Metz Reuters • 26/09/2020 à 23:07









Ligue 1 Uber Eats : l'Olympique de Marseille ne rassure pas face à Metz par Florian Burgaud (iDalgo) Depuis la victoire acquise dans le chaos d'une fin de Classique tumultueuse, l'Olympique de Marseille est à l'arrêt. Avec deux point pris sur neuf possibles et seulement deux buts inscrits, le club phocéen s'enfonce doucement dans les tourments du doute. Ce samedi soir, l'OM recevait le FC Metz, une seule victoire depuis le lancement de la nouvelle saison. Sur la pelouse de l'Orange Vélodrome, les Marseillais ont beaucoup tenté (17 frappes) mais sans vraiment mettre en danger Alexandre Oukidja (3 tentatives cadrées). Ce sont même les Lorrains, par Ibrahima Niane, qui ouvraient le score à la 70e minute. Comme dimanche dernier contre Lille, l'OM a finalement arraché le point du nul dans le temps additionnel grâce à Morgan Sanson. Une unité qui ne devrait pas satisfaire le coach André Villas-Boas.

