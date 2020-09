Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 1 Uber Eats : encore une victoire pour Lens, encore un but pour Ignatius Ganago Reuters • 19/09/2020 à 19:13









Ligue 1 Uber Eats : encore une victoire pour Lens, encore un but pour Ignatius Ganago par Florian Burgaud (iDalgo) Après le Paris Saint-Germain et le FC Lorient, le Racing Club de Lens ajoute les Girondins de Bordeaux à son tableau de chasse. Les Nordistes, promus cette saison en première division après plusieurs années passées au purgatoire de la Ligue 2, réalisent un début de saison convaincant dont son avant-centre Ignatius Ganago, trois buts sur les trois derniers matches, est le symbole. Ce samedi, il a ouvert le score juste après la pause après avoir intercepté une mauvaise passe d'Oudin (47e). Une dizaine de minutes plus tard, c'est encore lui qui provoquait le penalty inscrit par Gaël Kakuta (59e), également trois buts au compteur depuis le lancement de la saison. Avec cette victoire, les Artésiens grimpent à la deuxième place, seulement devancés à la différence de but par Saint-Étienne. Suite de la quatrième journée de Ligue 1 Uber Eats à 21 heures avec l'affiche opposant Rennes à Monaco au Roazhon Park.

