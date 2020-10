Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 1 Uber Eats : Dijon au plus mal, Lille leader provisoire Reuters • 04/10/2020 à 17:37









Ligue 1 Uber Eats : Dijon au plus mal, Lille leader provisoire par Florian Burgaud (iDalgo) Ce dimanche après-midi, le multiplex de la sixième journée de Ligue 1 Uber Eats a été riche en buts et en enseignements. Tout d'abord, en s'imposant 3-0 sur la pelouse de Strasbourg, avec des buts de Celik (21e), Sanches (54e) et Yilmaz (67e), le LOSC prend provisoirement la tête du Championnat de France avec 14 unités. Au contraire, Dijon, battu 3-0 par les Girondins de Bordeaux au Matmut Atlantique, reste bloqué à la dernière place avec un seul point. Par ailleurs, grâce à un triplé d'Ibrahima Niane, nouveau meilleur buteur de la Ligue 1 Uber Eats avec six buts en six matches, Metz, mené par Lorient, gagne 3-1 face aux Merlus. Enfin, Monaco a été battu 2-1 sur la pelouse de Brest. Avant le choc entre Marseille et Lyon prévu à 21 heures ce dimanche soir, Rennes, qui affronte Reims, essaiera de récupérer sa première place.

