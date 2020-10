Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 1 Uber Eats : après United, le PSG domine Dijon Reuters • 24/10/2020 à 23:19









Ligue 1 Uber Eats : après United, le PSG domine Dijon par Florian Burgaud (iDalgo) Une démonstration. Quatre jours après s'être incliné 2-1 face à Manchester United au Parc des Princes, les Parisiens se sont remis les idées dans le bon sens en écrasant Dijon, le dernier, 4-0. Moise Kean en a profité pour inscrire ses deux premières réalisations sous ses nouvelles couleurs (3e, 23e) sur des passes décisives de Mitchel Bakker et de Neymar, qui a également régalé pour offrir un but à Kylian Mbappé (82e), sorti du banc. Pour le 4-0, c'est encore une fois le Brésilien qui a éclairé le jeu en lançant Sarabia dans le dos de la défense du DFCO. Celui-ci a servi Mbappé qui y allait lui aussi de son doublé (88e) pour clore la marque. Cette victoire permet au PSG de prendre, provisoirement, la tête de la Ligue 1 Uber Eats avec 18 points, soit un de plus que le LOSC, qui se déplace ce dimanche à Nice à 17 heures. Rappelons que la rencontre Lens/Nantes a été reportée après une recrudescence de cas de Covid-19 au sein des deux effectifs.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.