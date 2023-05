Ligue 1: tout proche du titre, le PSG retrouve ses ultras

L'entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier lors d'une conférence de presse le 19 mai 2023 au Camp des Loges à Saint-Germain-en-Laye en France ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le Paris Saint-Germain se déplace avec ses ultras dimanche (20h45) à Auxerre lors de la 36e journée de Ligue 1, où il peut se voir sacré champion de France pour la 11e fois, en fonction du résultat de Lens opposé à Lorient.

Si les Sang et Or ne s'imposent pas en Bretagne, les Parisiens seraient assurés d'être champions en cas de succès, un nul pourrait même suffire à Paris, en cas de défaite des Nordistes contre les Merlus.

A l'inverse, Auxerre (16e, 34 points) en bas de tableau, tente d'éviter avec Nantes (17e, 33 pts) l'ultime place pour la relégation.

"On va avoir affaire à un adversaire différent d'Ajaccio et de Troyes. C'est une équipe qui se bat pour le maintien, qui reste sur de bons résultats. Nous allons jouer pour maintenir un écart et peut-être pour le titre sur ce match", a expliqué vendredi Christophe Galtier en conférence de presse.

"Sur l'ambiance, j'ai senti une grosse remobilisation générale de la part de tout le monde après Lorient" et les défaites du mois d'avril (contre Rennes et Lyon), a ajouté le coach, qui a vu un meilleur visage de son équipe contre Ajaccio. Plus engagés, avec un jeu plus consistant, ses joueurs ont enchainé les buts samedi dernier (5-0).

Mieux encore, les Parisiens pourront compter de nouveau sur le soutien de leurs supporters et particulièrement des ultras, dimanche au stade de l'Abbé-Deschamps.

Après avoir boycotté le match face à Ajaccio, le Collectif Ultras Paris (CUP), principal groupe de supporteurs qui avait notamment manifesté sa colère devant le siège du PSG et devant le domicile de Neymar le 3 mai pour protester contre la piètre saison de l'équipe, a annoncé la reprise de ses activités en tribunes à l'issue d'"avancées" de la part de la direction sur plusieurs de ses revendications.

Les ultras demandaient notamment la refonte du site de reventes de billets officiels "Ticketplace", jugés trop chers, et un retour à l'historique maillot Hechter.

"Le PSG estime que les supporters sont le fondement du club, qu'ils soutiennent dans les bons comme dans les mauvais moments (...). Nous sommes impatients de faire avancer ces idées en collaboration avec les fans lors de la période à venir", a répondu le PSG après l'annonce de la fin de la grève.

Les supporters mécontents du Paris Saint Germain manifestent devant le siège du club à Boulogne-Billancourt le 3 mai 2023 près de Paris ( AFP / Franck FIFE )

Sur le terrain les coéquipiers du capitaine brésilien Marquinhos, tout juste prolongé jusqu'en 2028, pourront s'appuyer aussi sur Kylian Mbappé avide de buts pour reprendre, seul, la première place du classement des meilleurs buteurs de L1, où le Lyonnais Alexandre Lacazette l'a rejoint vendredi soir en inscrivant son 26e but lors de la réception de Monaco.

- Troisième titularisation pour Ekitike ? -

Devant, aux côtés du N.7 et de Lionel Messi pour ses probables dernières heures avec le maillot rouge et bleu, Hugo Ekitike pourrait de nouveau être aligné, sa troisième titularisation d'affilée.

"Il a eu un coup de moins bien sur le plan mental, car c'était difficile pour lui. En travaillant, en regardant ce qu'il faisait dans les séances, je suis satisfait de ce qu'il fait", a expliqué Galtier, admettant que "c'est bien aussi d'avoir un deuxième véritable attaquant pour libérer +Leo+ (Messi, ndlr) dans le jeu".

Victime d'une contusion au genou gauche, et absent vendredi à l'entrainement, le milieu italien Marco Verratti pourrait néanmoins débuter dimanche.

"Quand il n'est pas là, ça se voit et ça se sent dans le jeu. Comme l'équipe à un certain moment, il a eu un coup de moins bien", a commenté Christophe Galtier.

Achraf Hakimi lui sera bien absent à Auxerre, suspendu pour deux matches à cause de son nouveau carton rouge contre Ajaccio (5-0) samedi dernier. Pour son premier match au retour d'une première suspension, le Marocain, par ailleurs mis en examen pour viol, a été exclu après une altercation avec Thomas Mangani.