Ligue 1 : Toulouse coule en silence

Qui a dit qu'il n'y avait pas de supporters de foot à Toulouse ? Il y en a et Olivier Sadran, le président du club, a failli les voir de très près samedi soir. Alors que le match face à Reims (0-1) n'était pas encore tout à fait terminé, quelques-uns ont tenté de s'approcher de la tribune présidentielle pour crier leur mécontentement à la face d'un président qui ne les a plus rencontrés depuis plusieurs saisons. Battu pour la 8e fois d'affilée face aux Champenois, le dernier de la classe, à cinq longueurs du 17e, coule après avoir frôlé la relégation ces cinq dernières années.« C'était un acte de contestation et pas une action violente », défend Paul Cometto, l'ancien président et toujours membre du principal groupe de supporters, les Indians. Pour réponse, Sadran a proposé, via un entretien dans La Dépêche du Midi, de rembourser à ceux qui le désirent les abonnements pour la seconde partie de saison. « Il veut se débarrasser de ceux qui contestent, mais il faut qu'il comprenne que si le TFC descend, ce sont ces contestataires qui seront encore là la saison prochaine », poursuit Cometto.Baup prêt à donner un coup de mainAux yeux des supporters, les responsables de cette situation catastrophique sont à chercher dans les bureaux du club. « Les entraîneurs et les joueurs passent, mais les seuls qui restent, ce sont les cadres et la direction », pointe Jean-Baptiste Jammes, le responsable du site de supporters lesviolets.com. Dans le viseur : Jean-François Soucasse, le directeur général, et Dominique Arribagé, le responsable du recrutement. Un constat établi par beaucoup, y compris par d'anciens du club comme Élie Baup.« Ce n'est pas toujours la faute d'Olivier Sadran, explique l'ancien entraîneur. Toulouse n'est jamais resté aussi longtemps en première division, mais Olivier Sadran délègue beaucoup à des gens qui doivent aussi se remettre en question. On a changé d'entraîneur ...