Ligue 1 : soirée cauchemar pour Monaco, Lille stoppe sa mauvaise série

La 22e journée du championnat s'est poursuivie ce samedi soir avec cinq . Reims a largement battu Angers. Dijon a disposé de Brest et Amiens a été tenu en échec par Toulouse. Plus tôt ce samedi, le PSG avait écrasé Montpellier (5-0). La veille, en ouverture de cette journée, Rennes avait renversé Nantes dans un finish fou (3-2).Le chiffre : 9Match cauchemar pour Monaco à Nîmes (1-3). Devant au score grâce à un but rapide de Wissam Ben Yedder (15e réalisation), les Monégasques ont été rejoints à la 27e. Tendus, ils ont ensuite piqué une colère. Tiémoué Bakayoko, coupable d'une semelle sur Romain Philippoteaux, a reçu un carton jaune, avant de le voir virer au rouge.La décision de l'arbitre a provoqué la colère de son coéquipier Gelson Martin, qui a poussé l'homme au sifflet. Le Portugais a été logiquement exclu. C'est le neuvième carton rouge pour l'ASM cette saison, un record. À neuf contre onze, Monaco a résisté avant de boire le calice jusqu'à la lie. En seconde période, Philippoteaux et Pablo Martinez ont donné la victoire aux Crocos, toujours 19e.La réponse : Lille repart de l'avantÉliminé en demi-finale de la Coupe de la Ligue par Lyon, puis battu en 8e de finale de Coupe de France par Épinal (N2), Lille s'est remis à l'endroit face à Strasbourg (2-1). Après trois revers de suite en Ligue 1, les Nordistes ont renversé les Alsaciens, qui avaient ouvert le score par Adrien Thomasson. Grâce à des buts de Gabriel et Victor Osimhen sur pénalty, le Losc signe seulement son deuxième succès à l'extérieur. Le voilà quatrième de Ligue 1. OH QU'ELLE FAIT DU BIEN CELLE-CI nullAvec courage et détermination, les Dogues renversent le @RCSA et prennent provisoirement la quatrième place de la @Ligue1Conforama #RCSALOSC 1-2 null null 90'+4 pic.twitter.com/2sx6kJ2Ujl-- LOSC (@losclive) February 1, 2020 Le flop : Amiens bloqué par ToulouseToulouse restait sur onze défaites de suite en championnat. ...