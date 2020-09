Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 1 : Saint-Étienne en tête du Championnat Reuters • 13/09/2020 à 00:06









Ligue 1 : Saint-Étienne en tête du Championnat par Florian Burgaud (iDalgo) En enchaînant un deuxième succès de rang sur le score de 2-0, les joueurs de l'AS Saint-Étienne sont, ce samedi soir, leaders de la Ligue 1 Uber Eats. Alors que le score était toujours nul et vierge à la pause, les Verts ont réussi à marquer par deux fois dans les 45 dernières minutes pour s'offrir le scalp de Strasbourg. C'est par un penalty transformé par Denis Bouanga (57e) et un but de Mahdi Camara (82e), son premier dans l'élite, que les Foréziens s'imposent. Pour Strasbourg, lanterne rouge battue pour la troisième fois en trois journées, la situation se complique sérieusement. Ce dimanche, le Classique entre le Paris-SG et Marseille est programmé à 21h après, notamment, Lille/Metz, Nîmes/Rennes ou Monaco/Nantes.

