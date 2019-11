Ligue 1 : Rennes se relance, les Verts montent sur le podium

Le rebond : Rennes à la relance après sa désillusion européenneEnglués dans une période noire -- une seule victoire lors de leurs douze derniers matchs toutes compétitions confondues --, tristement éliminés de la Ligue Europa jeudi à Cluj (1-0), le Stade rennais et Julien Stéphan se savaient particulièrement attendus pour leur retour au Roazhon Park. Un stade où Rennes était la plus mauvaise formation à domicile cette saison avec seulement sept points pris sur quinze possibles.Mais face aux Amiénois (3-1), les Bretons ont offert un petit bol d'air à leur entraîneur, tancé ces dernières semaines. Adrien Hunou (39e) et Mbaye Niang (62e), auteur de son cinquième but de la saison en Ligue 1, ont marqué. Avant que ce dernier n'offre le but du break à la recrue Raphinha, enfin buteur avec Rennes sur pénalty (77e). Le Stade rennais passe de la 15e à la 10e place à trois points d'Angers (2e), tandis qu'Amiens, qui n'avait plus perdu depuis la 7e journée, recule à la 15e place. 72': La joie après le but de @MBaye9Niang ! #SRFCASC 2-1 pic.twitter.com/HmeS0lYL9o-- Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 10, 2019 Le joueur : Bouanga voit doubleUn but et une passe décisive chacun : Ludovic Blas et Miguel Trauco ont été redoutables à la Beaujoire lors de la victoire de Saint-Etienne à Nantes (2-3). Mais un joueur leur a volé la vedette : Denis Bouanga, auteur d'un doublé salvateur (34e, 67e) qui permet à Saint-Etienne de grimper sur le podium du Championnat, à égalité de points avec Angers (2e). Les joueurs de Claude Puel sont en grande forme, eux qui n'ont plus perdu depuis neuf rencontres toutes compétitions confondues, entre L1 et Ligue Europa (cinq succès, quatre nuls). #FCNASSEnull Saint-Etienne renverse Nantes 3-2 ! pic.twitter.com/u5yV3Rqh2a-- beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 10, 2019 Le chiffre : 1Muet en Ligue 1 depuis le 10 mai dernier à Saint-Etienne (0-1), Gaëtan Laborde a enfin débloqué son ...