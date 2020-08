Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 1 : Rennes s'impose à domicile contre Montpellier Reuters • 29/08/2020 à 19:37









par Pierre Sarniguet (iDalgo) Les bretons du Stade Rennais ont battu cet après-midi Montpellier 2/1 pour le compte de la seconde journée de Ligue 1. L'ouverture du score a eu lieu à la 22e minute de jeu sur une erreur de Le Tallec qui est venu tromper son propre gardien. C'est ensuite la jeune pépite du club breton, Eduardo Camavinga, qui a donné un avantage de deux buts à son équipe (77e minute de jeu). En toute fin de match, Laborde est venu réduire le score pour le MHSC (91e minute de jeu). A noter que Mollet (Montpellier) et Terrier (Rennes) ont été exclus de la rencontre sur carton rouge. Au classement, Rennes prend la tête du championnat avec ce deuxième succès.

