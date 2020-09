Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 1 : Rennes fait le spectacle, Lens confirme Reuters • 13/09/2020 à 17:47









Ligue 1 : Rennes fait le spectacle, Lens confirme par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Stade Rennais prend la première place provisoire du championnat français. Dimanche après-midi, les hommes de Julien Stephan se sont faits plaisir sur la pelouse de Nîmes (2-4). Un doublé de Guirassy, une réalisation de Naif Aguerd et un but de Bourigeaud ont permis aux Rouge et Noir de prendre la mesure des Crocos, qui avaient pourtant égalisé deux fois grâce à Cubas et Ferhat. Dans le "choc des promus", le RC Lens a dominé Lorient (2-3). Kakuta, Medina et Ganago ont répondu à l'ouverture du score d'Adrian Grbic, alors que Wissa a réduit l'écart en fin de rencontre. Quelques jours après son exploit contre le Paris Saint-Germain, l'équipe de Franck Haise est restée sur sa lancée pour grimper à la 6ème place. De son côté, le DFCO a concédé une troisième défaite de rang à domicile face à Brest (0-2). Perraud et Cardona ont marqué pour les Bretons, alors que Roger Assale a été expulsé. Des cartons rouges, Angers et Reims en ont récolté dans la victoire du SCO au stade Raymond-Kopa (1-0). Stéphane Bahoken s'est rattrapé en inscrivant l'unique but de la rencontre après un pénalty manqué.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.