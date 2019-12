Ligue 1 : Rennes et Monaco se rapprochent du podium, Toulouse au fond du trou

Après les victoires de Lille, Lyon et Paris, quatre matchs étaient au programme samedi soir pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Une soirée riche de seize buts.L'embellie rennaiseRapidement éjectés de la Ligue Europa, les Bretons poursuivent leur belle série en championnat avec une cinquième victoire en six journées face à Angers (2-1) qui les replace quatrièmes à un point de Lille, troisième. Les joueurs de Julien Stéphan ont construit leur succès grâce à un doublé de Mbaye Niang. En revanche, les Angevins, 10es, rentrent dans le rang après plusieurs journées sur le podium.Le joueur : Ben Yedder trouve la cléL'AS Monaco peut remercier son international français. Tenus en échec jusqu'à l'heure de jeu face à Amiens, les hommes de Leonardo Jardim s'offrent une septième victoire (3-0) en Ligue 1 grâce à un but sur corner de Wissam Ben Yedder, auteur d'un onzième but et désormais seul meilleur buteur du championnat. L'ASM, 9e, est à quatre points du podium. Les Amiénois vont ensuite plonger et concéder deux autres buts de Maripan et Baldé. Une quatrième défaite de rang pour les Picards, 17es à un point de Metz barragiste.Chris Froome porte chance aux AiglonsLe quadruple vainqueur du Tour de France a pu jubiler devant la performance des hommes de Patrick Vieira. Portés par un Wylan Cyprien des grands soirs, auteur d'un doublé, les Aiglons, désormais 12es, retrouvent la victoire (3-0) face à Metz après leur déconvenue de mercredi à Geoffroy-Guichard (4-1). Ils remontent à la douzième place. Une dynamique opposée pour les Grenats, 18es et barragistes avec seulement 15 petits points. Go @ogcnice #OGCNICE null pic.twitter.com/EVsBCUAdr6-- Chris Froome (@chrisfroome) December 7, 2019 Le chiffre : septième défaite de rang pour le TFCLes matchs se suivent et se ressemblent pour les hommes d'Antoine Kombouaré, 19es du championnat à égalité de points avec Nîmes. Battus 4-2 à Strasbourg et friables ...