Ligue 1 : Rennes et Camavinga gâchent encore la fête à Lyon

Ce qu'il faut retenirAprès une étrange semaine marquée par la qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, mais aussi et surtout de franches tensions entre Marcelo et les Bad Gones, l'OL retrouvait le terrain face à Rennes ce dimanche. Pour tenter de faire repartir un peu la fête, et de célébrer comme il se doit Bernard Lacombe, figure emblématique du club qui tirait sa révérence ce dimanche. « Bernard Lacombe, Bernard Lacombe" #OlSRFC pic.twitter.com/o2D71MgGuL-- Olympique Lyonnais (@OL) December 15, 2019 Mais sous les yeux de personnalités du foot français (Platini, Giresse, Genesio, Bats, Trésor...), les Lyonnais n'ont pas vraiment rendu le plus bel hommage au conseiller historique de Jean-Michel Aulas, en livrant une prestation décevante, logiquement pénalisée d'une défaite (0-1). Dans le finish, Rafael (82e) et Edouard Mendy (85e) avaient fait des miracles pour préserver leur camp.C'est finalement le prodige Eduardo Camavinga, auteur d'un geste de classe pour inscrire son premier but en pro, qui a offert leur cinquième succès consécutif toutes compétitions confondues aux Bretons. Qui met son adversaire à cinq points, avec un match en plus à jouer. Très mauvaise opération pour l'OL, qui recule au huitième rang, et a également perdu deux joueurs majeurs dans l'histoire. Eduardo Camavinga(17 ans et 35 jours) devient le plus jeune buteur de l'histoire du @staderennais en @Ligue1Conforama #OLSRFC-- Stats Foot (@Statsdufoot) December 15, 2019 Les blessures : Depay et Reine-AdélaïdeDure soirée au Groupama Stadium, où Lyon a vu deux de ses joueurs majeurs sortir sur blessure. Jeff Reine-Adélaïde d'abord, qui s'est fait mal seul à un genou, tout comme Memphis Depay, victime d'une vilaine torsion en première période. Le Néerlandais pourrait s'être rompu le ligaments croisé antérieur du genou gauche. C'est en tout cas la crainte du staff de l'OL. Reine-Adélaïde est, quant à ...