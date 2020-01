Ligue 1 : Reims s'en prend aux arbitres dans une carte de vœux ironique

« Coucou la FFF. » L'introduction est sympathique, la suite l'est nettement moins. Le Stade de Reims s'en est pris jeudi aux arbitres français, dont il regrette plusieurs décisions depuis le début de l'année, dans une carte de vœux diffusée sur son compte Twitter et également envoyée aux médias par communiqué. Un message des plus mordants.« C'est encore de saison, voici un petit carton, une petite carte rémoise pour la direction technique de l'arbitrage », écrit le club sur le réseau social, accompagnant la publication du texte adressé à Pascal Garibian, responsable des arbitres à la FFF, et à « mesdames et messieurs les arbitres ». Coucou @FFF, c'est encore de saison, voici ?u?n? ?p?e?t?i?t? ?c?a?r?t?o?n? une petite carte rémoise pour la Direction Technique de l'Arbitrage #MeilleursVoeux pic.twitter.com/E7rzlZYkzC-- Stade de Reims (@StadeDeReims) January 16, 2020 « Peu aVARe (NDLR : en référence au nom de l'arbitrage vidéo) en bons vœux et pour enfin lancer 2020 sur de bonnes bases, le Stade de Reims vous souhaite une heureuse année », lance le club, avant de lister les erreurs commises, à ses yeux, par les arbitres ces dernières semaines.« Qu'elle soit aussi vive qu'une manchette d'Arturo Calabresi sur Moussa Doumbia dans la surface picarde (NDLR : lors du nul à Amiens (1-1) mercredi), aussi distingué qu'un amorti des deux mains de Keita Baldé avant un doublé en Coupe de France (NDLR : contre Monaco) et pleine d'émotions fortes à l'image d'une nomination d'un arbitre à Nîmes, de retour aux Costières un mois après une expérience rugissante. » LIRE AUSSI > Football : la VAR change-t-elle la façon d'arbitrer ?Un dernier tacle qui fait référence à la défaite subie dans le Gard samedi (2-0) où officiait Olivier Thual. Ce dernier était au sifflet lors du très tendu match entre les Nîmois et les Lyonnais où les hommes de Rudi Garcia avaient profité de deux ...