Ligue 1 : Reims fait chuter Saint-Etienne, Nantes redémarre enfin

Après le succès renversant du Paris Saint-Germain à Montpellier samedi (1-3), la 17e journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche après-midi avec Reims-Saint-Etienne (3-1) et Nantes-Dijon (1-0).La perf : Reims coupeur de grosses têtesQuand Reims gagne cette saison en Ligue 1, c'est toujours face à un club habitué du top 10 : Marseille, Lille, Paris, Rennes, Montpellier. Alors, lorsque les Stéphanois se déplaçaient en Champagne, on savait presque déjà qu'ils en repartiraient avec une défaite dans la besace (3-1). La deuxième de Claude Puel depuis sa prise de fonction, après son revers à Rennes (2-1) la semaine passée.Dans cette rencontre rythmée à Auguste-Delaune, Rémi Oudin a profité d'un coup de billard dans la surface adverse pour ouvrir le score acrobatiquement (10e), avant que Romain Hamouma ne relance le suspense d'une frappe croisée du gauche (59e). Mais Boulaye Dia d'une jolie tête (67e) et Moussa Doumbia en angle fermé (90e + 2) ont offert le succès aux Champenois. 1976 - Reims a remporté son 1er match face à St Etienne en Ligue 1 depuis le 19 juin 1976 (3-2). Le Stade restait sur 16 rencontres sans victoire face aux Verts dans l'élite (7 nuls, 9 défaites). Champagne . @StadeDeReims #SDRASSE pic.twitter.com/Vj1OJGOC7F-- OptaJean (@OptaJean) December 8, 2019 Les Verts, qui restaient sur une belle victoire face à Nice (4-1) mercredi, ne décollent pas de la 8e place, talonnés d'un point par leurs adversaires du jour (9es) et qui mettent fin à une série de cinq matchs sans victoire. Face à la lanterne rouge Toulouse, le week-end prochain, à Reims de prouver désormais qu'il peut aussi s'imposer face à un petit.Le bon coup : Nantes gagne six placesNantes, ce n'était plus vraiment ça. Dauphins du Paris Saint-Germain au sortir de la 9e journée de Championnat, les Canaris ont connu un terrible creux depuis, ne remportant qu'un seul de leurs sept derniers matchs - pour cinq défaites et un nul. Et face ...