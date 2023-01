Ligue 1 - RC Lens : Saint Adrien Thomasson

Nouveau renfort du RC Lens en provenance de Strasbourg, Adrien Thomasson, devenu quelque part un symbole de notre Ligue 1 avec les années, prouve une nouvelle fois qu'il n'y a pas que sur le terrain qu'il fait souvent le bon choix.

StéphanBall et Luka Modrić

Un mètre 77 pour, à la louche, entre 72 et 75 kilos : avec sa carrure de guide de musée, Adrien Thomasson n'est pas et ne sera jamais un milieu de terrain qui envoie du steak. Depuis le début de sa carrière à Évian Thonon Gaillard , il a compris qu'il valait mieux laisser cela aux autres. Dans le bestiaire du footballeur, l'ancien Nantais se situe autre part, dans la partie de ceux qui ne paient pas de mine, mais se révèlent rapidement essentiels. Joueur insaisissable et incernable, aumoindre, mais à la qualité indéniable, le Savoyard fait profiter la Ligue 1 de son coup de patte et de sadepuis une dizaine d'années désormais.En quittant Nantes - après trois saisons abouties en Loire-Atlantique - pour Strasbourg en 2018, le natif de Bourg-Saint-Maurice mettait les pieds chez un club promu en Ligue 1 un an auparavant et qui venait de terminer quinzième du championnat, mais au sein duquel un vrai projet était en train d'aboutir. Quatre ans et demi plus tard, il peut se targuer de s'être éclaté dans la fournaise de la Meinau aux côtés d'Ibrahima Sissoko, Ludovic Ajorque , Habib Diallo, Sanjin Prcić, Dimitri Liénard ou Jean-Ricner Bellegarde, d'avoir participé à la renaissance d'un club mythique, d'avoir garni son palmarès d'un Coupe de la Ligue (2018-2019), d'avoir goûté à la Coupe d'Europe (2019-2020), d'être rapidement devenu un pion essentiel du(dans sa science du contre-pressing, sa qualité de déplacement, sa technique et son intelligence avec ballon) et même d'avoir accroché une sixième place au classement avec son écurie (2021-2022).