Ligue 1 : qui est Robert Moreno, le nouveau coach de Monaco ?

Deux Espagnols étaient en course pour succéder à Leonardo Jardim, remercié samedi soir pour la deuxième fois en un an par l'AS Monaco : Marcelino et Robert Moreno. Peu connus en France, ils font régulièrement l'actualité outre-Pyrénées. Le premier bénéficiait d'une solide expérience en tant qu'entraîneur (Séville, Villarreal, Valence...) Mais c'est le second qui a été choisi par la direction monégasque, menée par Oleg Petrov, vice-président et directeur général de l'ASM. « Second », le terme collait bien à la peau de Robert Moreno puisqu'il va connaître sur le Rocher sa première expérience en tant qu'entraîneur principal d'un club professionnel.Âgé de 42 ans, ce Catalan né près du Camp Nou de Barcelone n'a jamais joué au haut niveau. Gravitant autour du football en Catalogne, Moreno a grimpé les échelons petit à petit se concentrant sur l'analyse vidéo, jusqu'à devenir scout du FC Barcelone en 2010. C'est là qu'il rencontre Luis Enrique, ancienne star du club devenue entraîneur de l'équipe B.Dès la saison suivante, Moreno est recruté comme son adjoint : à l'AS Rome (2011-2012), au Celta Vigo (2013-2014) et avec le FC Barcelone (2014-2017) de la « MSN » (Messi-Suarez-Neymar) avec la Ligue des champions (2015) en apothéose.Scène de ménage publique entre Enrique et MorenoEn 2018, tout s'accélère pour les deux hommes. Luis Enrique prend la tête de la sélection espagnole et il poursuit avec Robert Moreno. Mais la grave maladie de la fille du premier l'oblige à mettre sa carrière en parenthèse, laissant la lumière au second, nommé sélectionneur en urgence le 19 juin 2019. Le début de la fin d'une amitié.En novembre dernier, le retour de Luis Enrique à la tête de la Roja offre une scène de ménage publique et violente. Deux versions s'opposent : Moreno est qualifié de « déloyal », « débordé d'ambitions » par son ancien patron, qui l'accuse de ne pas tenir la ...