Ligue 1 : polémique entre le FC Metz et ses supporters sur l'utilisation de la reconnaissance faciale

À défaut de créer le buzz sur les pelouses de Ligue 1, le FC Metz, 17e du championnat, déclenche la polémique sur les réseaux sociaux. Comme le révèle Le Républicain Lorrain dans son édition du 23 janvier, le club mosellan s'est attiré les foudres d'une frange de ses supporters qui le soupçonnerait de vouloir mettre en place un système de reconnaissance faciale à Saint-Symphorien.C'est l'interview d'Olivier Tesquet, journaliste et auteur du livre « À la trace », sur les « nouveaux territoires de surveillance », qui a mis le feu aux poudres après que celui-ci a expliqué à Streetpress qu'une start-up (Two-I) avait testé « un dispositif (de reconnaissance faciale) au stade de football de Metz. » LIRE AUSSI > « Ici, personne ne pleure » : le combat de Manuel Cabit après son accident de la routeIl n'en a pas fallu davantage pour que la toile s'enflamme et que le FC Metz soit soupçonné d'utiliser la reconnaissance faciale hors de tout cadre légal. Le club, qui a d'abord tenté d'atténuer la polémique via son compte Twitter, s'est aussi défendu de telles intentions par l'intermédiaire de l'entretien accordé par Hélène Schrub au Républicain Lorrain.« On a testé ce logiciel sur des personnels volontaires »La directrice générale des Grenats convient certes avoir rencontré il y a quelques mois la société Two-I et s'être vue présenter une solution technologique pour une éventuelle mise en place ultérieure. Mais elle a assuré que le FC Metz ne pratiquait pas la reconnaissance faciale dans son enceinte.« Il ne faut pas croire qu'on a un fichier avec la photo de chacun de nos supporters ou abonnés. C'est de la science-fiction », a-t-elle déclaré. Et de justifier. « On a testé ce logiciel sur des personnels volontaires de la start-up avec leur photo et leur consentement. À terme, si nous validons cette technologie, elle permettra de pallier un contrôle humain aléatoire et difficile ...