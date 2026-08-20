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Ligue 1 : plus on a de flous, plus on rit
information fournie par So Foot 20/08/2026 à 22:42
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Ligue 1 : plus on a de flous, plus on rit

Ligue 1 : plus on a de flous, plus on rit

Plus de trois mois après l’épilogue de sa dernière édition, la Ligue 1 reprend ses droits ce week-end et dès ce vendredi soir avec OM-Strasbourg. Le flou règne dans les coulisses comme au sein des clubs, où l’instabilité sur les bancs et l’obligation de vendre renforcent les incertitudes derrière le PSG double champion d’Europe et a priori intouchable.

La dernière édition s’était terminée par un multiplex décalé du samedi au dimanche un mois avant l’heure, la nouvelle saison de Ligue 1 aura donc commencé par une inversion de dernière minute. Le match entre le PSG et Rennes, celui prévu en prime time dimanche soir, se tiendra au Roazhon Park plutôt qu’au Parc des Princes, la canicule étant passée par là pour ruiner la pelouse du double champion d’Europe. Ce n’est pas en 2026-2027 que les supporters habitués à se rendre dans les stades, en gros ceux qui font vivre les clubs, les matchs et le foot en général, seront les premiers pris en compte dans l’Hexagone. C’est ainsi, malheureusement, et il faut croire que les histoires de calendrier sont devenues une spécificité française, sans hurler que tout est mieux et plus beau ailleurs. Voilà, c’est toujours le bazar et ce ne sera jamais parfait, mais l’impatience, l’excitation et les doux rêves sont toujours les sentiments accompagnant les matchs du mois d’août, ceux où les compteurs sont remis à zéro et tous les espoirs sont permis. La Ligue 1 est de retour et cela fait toujours du bien de l’écrire.

La valse des bancs

Sur le terrain, puisque c’est là que ça se passe, la nouvelle cuvée d’un feuilleton calibré pour durer plus de neuf mois sera lancée par un OM-Strasbourg, au Vélodrome, ce vendredi soir. Deux équipes prétendant à l’Europe en fin de saison et résumant bien aujourd’hui l’atmosphère générale à l’approche de la reprise : c’est flou, très flou, mais on a quand même envie de voir. Ce Marseille en pleine cure d’austérité, la faute à une gestion calamiteuse des dirigeants partis au bout du chaos, sous Bruno Genesio, qui a fait ses preuves à Rennes et à Lille après son aventure mouvementée sur le banc de son club, à Lyon. Ce Racing Club de Strasbourg, dont on peine encore à saisir la fameuse « multipropriété vertueuse », mais qui avait parfois su enthousiasmer avec ses jeunes joueurs et ses frissons, pour la plupart partis chez le grand frère Chelsea ou en Premier League. La Ligue 1 reste un championnat où tous les clubs, en dehors du PSG (et encore), sont obligés

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com

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