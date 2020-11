Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 1 : pluie de buts sur la Ligue 1 Reuters • 08/11/2020 à 18:32









Ligue 1 : pluie de buts sur la Ligue 1 par Pierre Sarniguet (iDalgo) Une avalanche de pluie s'est abattue sur la Ligue 1 ce week-end. Cet après-midi, Lens et Reims ont offert un spectacle de haute volée avec un match nul 4/4. Les Lensois sont revenus dans le temps additionnel grâce à deux buts de Socota en une minute permettant au promu d'être 11e de Ligue 1. Plus au sud, à Nîmes, les Crocos ont pris l'eau face à Angers. Sur le score lourd de 5/1, Nîmes a enchaîné une quatrième défaite de rang. Enfin, Nantes est allé s'imposer 2/0 sur le pelouse de Lorient alors que dans le même temps, Metz et Dijon se neutralisaient 1/1. Ce soir, le derby entre Lyon et Saint-Etienne conclura cette dixième journée de Ligue 1.

