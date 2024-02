Ligue 1: Paris sauvé in extremis, l'OM et Gasset enchaînent

Gonçalo Ramos, auteur de l'égalisation sur penalty pour le PSG face à Rennes, le 25 février 2024 au Parc des princes ( AFP / FRANCK FIFE )

Incapable de trouver la clé contre Rennes au Parc des Princes, le PSG a évité le pire en arrachant le nul dans les arrêts de jeu (1-1), dimanche lors de la 23e journée de Ligue 1, alors que l'OM a obtenu sa deuxième victoire d’affilée sous la direction de Jean-Louis Gasset en écrasant Montpellier au Vélodrome (4-1).

Dominateurs mais sans inspiration en attaque, les Parisiens se sont cassés les dents contre le mur rennais mais un penalty in extremis de Gonçalo Ramos (90e+7) les a sauvés d'une très mauvaise passe.

Surpris par un but exceptionnel d'Amine Gouiri en première période et sans réussite devant un Steve Mandanda infranchissable dans sa cage, Paris a peiné et a dû puiser dans ses ressources mentales pour récolter un petit point, à dix jours du 8e de finale retour de Ligue des champions sur la pelouse de la Real Sociedad.

Avant la délivrance venue des pieds de Ramos, Luis Enrique, sans doute agacé par l’impuissance de ses troupes, avait même osé remplacer la star Kylian Mbappé dès la 65e minute.

"Nous devons nous habituer à jouer sans Kylian Mbappé", a lâché le technicien espagnol à propos du capitaine de l'équipe de France, qui a annoncé à ses dirigeants son départ du club à l'issue de son contrat le 30 juin.

Ce résultat tombe mal mais il ne change pas grand chose à la domination parisienne en championnat puisque les joueurs de la capitale comptent onze longueurs d'avance sur Brest (2e).

- Monaco sur le podium -

L'entraîneur de Marseille Jean-Louis Gasset lors du match contre Montpellier, le 25 février 2024 au Vélodrome ( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

Très loin des sommets, Marseille (9e) peut enfin souffler un peu. L'arrivée de Jean-Louis Gasset au poste d'entraîneur en lieu et place de Gennaro Gattuso a crée un électrochoc à l'OM, ce qu'avait déjà démontré la qualification décrochée jeudi pour les 8e de finale de la Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk (3-1). Montpellier en a fait les frais et les Marseillais ont enfin gagné en L1 en 2024, grâce notamment à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang

Monaco est lui passé par toutes les émotions mais a fini par s'imposer à Lens (3-2) et à retrouver le podium (3e) à l'issue d'une partie très spectaculaire.

Longtemps bousculés, après avoir pourtant mené rapidement 2-0, et malheureux, à l'image du penalty manqué de Folarin Balogun stoppé par Brice Samba, les Monégasques sont tout de même parvenus à l'emporter grâce à un but inscrit dans les arrêts de jeu par le Japonais Takumi Minamino, auteur d'un doublé.

Trois jours après l'élimination en barrages de la Ligue Europa à Fribourg, Lens (6e) subit un net coup d'arrêt dans la course à l'Europe et voit sa série d'invincibilité se terminer brutalement après quatre rencontres sans défaite.

L'AS Monaco de Takumi Minamino (à droite), buteur, s'est imposée en fin de rencontre à Lens dimanche lors de la 23e journée de Ligue 1 ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

Pour Nice, éjecté du trio de tête (4e) avec un triste nul concédé à domicile contre la lanterne rouge Clermont (0-0), c'est la morosité qui prévaut. Les Aiglons s'en sortent d'ailleurs très bien puisque l'attaquant clermontois Shamar Nicholson a raté un penalty en première période. Victorieux à une seule reprise sur ses six derniers matches, le Gym patine sérieusement.

Sale après-midi également pour Lille (5e), corrigé à Toulouse (3-1). Les Toulousains n'ont pas du tout paru émoussés ni même abattus psychologiquement malgré la grosse débauche d'énergie déployée en vain trois jours plus tôt en barrage retour de Ligue Europa face au Benfica Lisbonne (0-0). Les Lillois, qui auraient pu accéder au podium en cas de succès, ont perdu gros au Stadium.

Enfin, Reims (8e), pourtant en infériorité numérique à la suite de l'exclusion de Thomas Foket (66e), a relevé la tête contre Le Havre (2-1) après quatre rencontres sans victoire, avec un penalty de Mohamed Daramy dans le temps additionnel (90e+6).