Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 1 : Paris s'est fait peur Reuters • 16/09/2020 à 23:27









par Pierre Sarniguet (iDalgo) On peinerait à y croire mais le PSG peut s'estimer heureux de prendre les trois points face au FC Metz ce soir. Dans ce match de rattrapage de la première journée que les parisiens n'avaient pu jouer pour cause de finale de Ligue des champions, c'est donc sur la plus petite des marges, 1/0, que les joueurs de Tuchel ont pris leurs trois premiers points de la saison. Après la bouillie de football proposée dans un "classico" très tendu face à Marseille dimanche, le Paris Saint-Germain devait à tout prix réagir sous peine de voir ses adversaires pour le titre prendre de l'avance. Avec Icardi en pointe de l'attaque, le PSG a dominé la première mi-temps sans pour autant trouver la faille dans un bloc messin très discipliné. La tâche s'est ensuite compliquée lorsque Diallo a récolté un second carton jaune synonyme d'expulsion à la 65e minute de jeu. C'est même devenu mission impossible lorsque Bernat, entré en jeu quelques minutes auparavant, s'est écroulé après un contact au niveau du genou avec Kimpembe. A 9 contre 11, le PSG s'est mis à reculer mais sur un contre rondement mené, Draxler a ouvert le score suite à un mauvais renvoi d'Oukidja. A la 93e, les 4000 spectateurs du Parc des Princes pouvaient chavirer de bonheur en assistant à la première victoire de leur équipe cette saison. Paris remonte à la 15e place de Ligue 1 tandis que Metz reste toujours à zéro unité après cette troisième défaite de rang. Des Messins qui peuvent nourrir des regrets car ils ont eu des occasions pour ouvrir le score durant cette partie où l'efficacité leur a fait défaut.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.