Ligue 1 : opéré une deuxième fois, Manuel Cabit «ne sent toujours pas ses jambes»

Son état n'évolue pas. Opéré une deuxième fois de la colonne vertébrale mardi, le défenseur de Metz Manuel Cabit n'a pas retrouvé de sensation dans ses membres inférieurs ce mercredi soir. « Il ne sent toujours pas ses jambes, explique un proche, joint par Le Parisien. Mais ce qui est important, c'est qu'il garde le moral et continue de se battre. »Plus tôt dans la journée, la petite amie du joueur de 26 ans victime d'un accident de la route dimanche a assuré sur les réseaux sociaux qu'il « [allait] bien ». La jeune femme, enceinte du premier enfant du couple, a également remercié les internautes pour leur « soutien » et leurs « messages encourageants ». « Ça nous va droit au cœur », a-t-elle écrit sur Twitter.L'agent de Manuel Cabit a également donné des nouvelles du joueur sur Twitter en relayant son communiqué de presse : « Je vous informe que je me porte bien, je suis entre de bonnes mains et bien entouré par mes proches », peut-on y lire. Communiqué de presse de Manuel CABIT @ManuelCABIT "Bonjour à tous. Je vous informe que je me porte bien, je suis entre de bonnes mains et bien entouré par mes proches.Merci à tous pour vos messages de soutien ça me va droit au cœur et je garde le moral. Je vous tiendrais informé"-- GROUPE USM - Christophe MONGAI (@GROUPEUSM) November 6, 2019 Ses proches à ses côtésManuel Cabit, qui faisait ses débuts en Ligue 1 cette saison, a été victime d'un grave accident de la route sur l'autoroute A4 dimanche après-midi à bord d'un véhicule conduit à plus de 180 km/h par son partenaire Kévin N'Doram. Si ce dernier est sorti indemne physiquement du choc, deux autres passagers du véhicule - dont le frère de Manuel Cabit - ont également été blessés.Comme l'expliquait le club lorrain dans son communiqué lundi, plusieurs proches du latéral gauche sont à son chevet. Sa mère a fait le déplacement depuis la Martinique, d'où Manuel Cabit est ...