Ligue 1 : «On doit surtout mouiller le maillot», clame Kombouaré

Une seule victoire en quatre rencontres : le bilan comptable d'Antoine Kombouaré, arrivé début octobre sur le banc de Toulouse pour enclencher une nouvelle dynamique, est très mitigé (19e et avant-dernier du championnat). Mais l'ancien entraîneur du PSG, réputé pour son discours tranchant, ne se dérobe pas. Lui qui dirige la 7e formation de Ligue 1 de sa carrière se prépare à accueillir Marseille dimanche (21 heures) pour un match qu'il espère comme un déclic.Comment jugez-vous vos débuts avec le TFC ?ANTOINE KOMBOUARÉ. Le bilan est décevant et même négatif. La défaite face à Lyon à la dernière seconde (2-3, le 2 novembre) nous a mis un coup sur la tête. Il y a énormément de frustration, qui se transforme ensuite en colère. Ceux qui me connaissent savent comment je peux réagir ! Et après la défaite à Montpellier (3-0, le 10 novembre), les joueurs ont pu la voir ma colère...La colère est-elle un des moteurs de votre management ?Parfois il faut la montrer et parfois il faut la canaliser. Mais dans le management, il faut de tout : il faut parfois leur tirer les oreilles aux joueurs, car ce sont de grands enfants, mais il faut aussi les embrasser et les caresser dans le sens du poil. J'ai été à leur place, je sais de quoi je parle ! Mais par-dessus tout, il faut les aimer. Moi j'aime mes joueurs. Quand je leur dis les choses, c'est toujours pour leur bien.A votre arrivée, vous avez évoqué le besoin de « mettre des tampons »...C'était une façon de parler. Il ne faut pas sortir les phrases de leur contexte. J'avais dit ça avant Lille et on avait fait une belle prestation (2-1). C'était surtout pour dire qu'il fallait davantage d'engagement, y compris chez nos attaquants. Ce mot faisait référence à la rage qu'il faut pour faire des différences.Vous avez longtemps été caricaturé en combattant, voire en soldat. Qu'en pensez-vous ?C'est très réducteur. Mais qu'est-ce que je peux y faire ? Je ...