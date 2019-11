L'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais s'affrontent ce dimanche à 21 heures dans un match qui s'annonce bouillant. Ex-entraîneur de l'OM, Rudi Garcia, désormais à Lyon, cristallise les passions.

Si le Brésilien Sylvinho était arrivé à l'Olymique lyonnais par la grande porte, Rudi Garcia a dû se contenter de la petite lucarne. Tous les regards étaient braqués sur Laurent Blanc, mais Jean-Michel Aulas a surpris son monde, le 14 octobre, en pariant sur l'ancien coach de la Roma pour sortir l'équipe lyonnaise du marasme dans lequel elle végétait et redonner espoir à des supporters galvanisés par le recrutement estival ambitieux.

Pour Rudi Garcia et ses hommes, l'« Olympico » de ce dimanche soir s'annonce décisif pour se rapprocher du podium en Ligue 1, qualificatif pour la Ligue des Champions. Une confrontation d'autant plus importante quand on se souvient que, le 18 mars 2018, un seul point séparait l'OM, que Garcia entraînait alors, de l'OL. Un point que Marseille avait laissé filer, à la 90e minute du match contre Lyon.

Une arrivée chahutée à l'Olympique lyonnais

Chahuté dès son arrivée à l'OL en octobre par une pétition réclamant sa démission, Rudi Garcia, aux yeux de nombreux supporteurs lyonnais, cumule les défauts. Au regard de la volonté lyonnaise de concurrencer le PSG, son profil n'a pas paru assez ambitieux pour certains, surtout après les rumeurs du club annonçant l'arrivée de Mourinho ou de Blanc.

Le nouveau technicien des Gones présente aussi le double inconvénient d'être un ancien membre du staff technique stéphanois et, surtout, d'être l'ex-entraîneur marseillais, une période durant laquelle il a égratigné l'OL à plusieurs reprises, fustigeant un favoritisme du corps arbitral à l'égard du club de Jean-Michel Aulas.

