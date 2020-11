Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 1 : Nice cartonne à Angers, Nîmes à l'arrêt Reuters • 01/11/2020 à 18:31









Ligue 1 : Nice cartonne à Angers, Nîmes à l'arrêt par Pierre Sarniguet (iDalgo) L'OGN Nice va bien ! Après son succès en Europa League cette semaine, les Aiglons ont assommé Angers sur sa pelouse 3/0. Lopes, Lees-Melou et Boudaoui ont été les buteurs pour les rouges et noirs qui remontent à la 4e place du classement. Dans le même temps, Metz a fait le bonne opération du jour en s'imposant sur la pelouse de Nîmes 1/0 et ce malgré une infériorité numérique après le carton rouge de Udol à la 44e minute de jeu. Cette défaite (la troisième de rang) plonge Nîmes à la 18e place de Ligue, juste devant Strasbourg qui s'est incliné 2/1 sur la pelouse de Reims. Enfin Dijon, dernier de Ligue 1, n'a pas réussi à décrocher son premier succès de la saison lors de la réception de Lorient. Score final : 0/0.

