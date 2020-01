Ligue 1 : Nantes rend un vibrant hommage à Emiliano Sala, un an après son décès

Un an après, l'émotion demeure intacte. Emiliano Sala n'a pas quitté le cœur et l'esprit des fans de Nantes, mais aussi ceux de Bordeaux et tout simplement ceux du football. Décédé tragiquement dans un accident d'avion le 21 janvier 2019, l'Argentin a laissé une trace indélébile, par son humanité et sa simplicité. Samedi, hasard du calendrier, ses deux anciens clubs, Nantes et Bordeaux s'affrontaient. L'aspect sportif est passé au second plan, le côté émotionnel a forcément pris le pas. Dans la communion, le stade de la Beaujoire lui a rendu un vibrant hommage.Avant le match, à l'entrée du stade, de nombreux supporters se sont recueillis devant une grande affiche à l'effigie de l'ancien joueur. Des fleurs, des mots, des photos y sont déposés. Sur la pelouse, lors de l'échauffement des joueurs, une bâche géante avec le visage de l'ancien joueur remplissait le rond central. Bcp de monde autour du lieu d'hommage à #Sala #FCNantes #FCNFCGB pic.twitter.com/SQEjTHzhk3-- David Phelippeau (@dphelippeau) January 26, 2020 Puis le coup d'envoi approchant, l'émoi grimpait. Les tribunes alternaient entre les chants en son hommage et le silence. Les supporters nantais ont ensuite déployé un tifo représentant les légendes nantaises disparues. Aux côtés de Sala se trouvaient d'anciennes gloires des Canaris comme José Arribas, Seth Adonkor (demi-frère de Marcel Desailly) ou Henri Michel. « De Adonkor à Sala, notre mémoire collective vous rend immortels », était-il écrit sur une banderole.Un superbe tifoPuis, les yeux de chaque spectateur ont gagné quelques larmes en voyant une vidéo remémorant les grands moments de Sala sous le maillot nantais. Sur le banc, les joueurs restaient prostrés. Car personne n'a oublié. Et comme Nantes et ses supporters avaient promis à un bel hommage, à la hauteur de la personne que Sala était, le public s'est remis à chanter « Emiliano Sala, Emiliano Sala, Emiliano ...