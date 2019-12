Ligue 1 : Nantes redécolle, Saint-Etienne renversé

La fin du trou d'air. Après quatre défaites et un nul, Nantes a mis fin à sa triste série de cinq matchs de Championnat sans succès face à Toulouse (2-1), ce dimanche lors de la 15e journée. Il faut dire que les joueurs de Christian Gourcuff ont bien été aidés par l'exclusion de Kouadio Koné à la 22e minute pour deux cartons jaunes. Vite en supériorité numérique, le FCN a su en profiter en concrétisant sur pénalty par Abdoulaye Touré (41e).Ludovic Blas a logiquement mis les Nantais à l'abri (53e), bien qu'Aaron Leya Iseka ait réduit l'écart au bout du bout (90e + 6), devant une tribune Loire vide à la Beaujoire. Grâce à leur premier succès depuis le 5 octobre, les Canaris grimpent à la sixième place, Toulouse est bon dernier.Avec ce revers, Toulouse connaît sa cinquième défaite consécutive. Du jamais-vu pour le club depuis avril-mai 2005, où le TFC avait compilé huit revers d'affilée. 24 - Antoine Kombouaré a perdu 24 matches de Ligue 1 depuis le début de la saison dernière (avec Guingamp, Dijon puis Toulouse), plus que tout autre entraîneur. Il affiche 0.5 point par match avec Toulouse en L1, pire ratio pour un entraîneur dans l'histoire du club. Arbitrage ? pic.twitter.com/egiKmL31Zs-- OptaJean (@OptaJean) 1 décembre 2019Le jour d'après : le duel d'Européens pour RennesC'était un duel d'Européens déchus auquel les spectateurs du Roazhon Park avaient le droit, entre Rennes et Saint-Etienne. Deux équipes officiellement éliminées de la course aux huitièmes de finale de la Ligue Europa, une donnée officielle depuis jeudi pour les Stéphanois. Et au petit jeu de qui se remettra la tête à l'endroit en Championnat, ce sont les Bretons qui se sont imposés (2-1).Loïs Diony a ouvert le score en opportuniste sur corner (19e), avant que Raphinha n'égalise dans la foulée (25e) son troisième but lors de ses trois derniers matchs de L1. Et dans le temps additionnel, Damien Silva a offert la ...