Ligue 1 : Nantes enfonce les Verts dans le silence

Face à une équipe moribonde de Saint-Etienne, les Canaris se sont logiquement imposés ce dimanche 2 à 0. Les joueurs de Christian Gourcuff enfoncent un peu plus les Verts (15e) dans une crise de résultats qui dure depuis le 8 décembre en Ligue 1 (avec désormais 4 défaites de suite).Ce qu'il faut retenirLa supériorité des Canaris s'est matérialisée au tableau d'affichage dès la 23e minute. Sur un centre d'Appiah, mal repoussé par la défense, Mehdi Abeid s'applique sur son contrôle à l'entrée de la surface et place une frappe imparable du gauche pour Ruffier. Le deuxième but inscrit par Ludovic Blas scelle le sort du match (48e). Un but d'école sur un joli mouvement de Simon qui centre en retrait pour Blas, efficace face au portier des Verts. null 22 ' I Buuut ! nullnull null null null nullnull @reelM_abeid ne se fait pas prier pour fusiller le gardien adverse d'une frappe surpuissante du gauche dans la surface ! null-null pic.twitter.com/PL4DFRhZgd-- FC Nantes (@FCNantes) 12 janvier 2020Le fait du match : Nordin bute sur LafontAtomisés (1-6) mercredi en quarts de finale de la Coupe de la Ligue, les hommes de Claude Puel n'y arrivent plus. Déterminés à bien attaquer 2020 en Ligue 1, les Stéphanois ratent le coche en début de match. Sur un service de Boudebouz, Nordin croit ouvrir le score sur sa volée du gauche au premier poteau. Mais Lafont réalise la parade qui maintient le score à 0-0. Un feu de paille pour les Verts qui se sont éteints au fil des minutes. C'est la quatrième défaite d'affilée en championnat pour l'ASSE, qui voit se profiler Nîmes le 25 janvier pour une rencontre sous fond de crise.Le chiffre : 0C'était attendu, quoi que... Cette fois, le huis clos (imposé par la LFP après le bouillant Saint-Etienne-PSG du 15 décembre dernier) a bien été respecté par les supporters des Verts. Le 23 avril 2017, lors ...