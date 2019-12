Ligue 1 : Nantes connaît la recette, Toulouse sombre encore

Dans les matches du soir, Brest et Nice, tout comme Angers et Monaco, se sont séparés sur un match nul et vierge. Pas de vainqueur également entre Amiens et Dijon, mais des buts. Plus tôt ce samedi, Marseille a été tenu en échec par Metz (1-1). Vendredi, en ouverture de la 18e journée, Lille a dominé Montpellier (2-1).L'habitude : Nantes sur le plus petit des scoresLe FC Nantes n'est pas une machine offensive. Mais il parvient à être pragmatique pour empocher des résultats. Les Canaris ont décroché leur neuvième victoire de la saison en battant Nîmes. Et ce succès est le septième sur le score de 1 à 0. Imran Louza, jeune Nantais de 20 ans, a été l'unique buteur de la saison. Avec ce score devenu une habitude, Nantes est quatrième, tandis que Nîmes est avant-dernier.Le chiffre : 8Rien ne va au TFC. Face à Reims, le club toulousain a concédé une huitième défaite de suite en championnat (1-0). Comme un symbole de l'absence de confiance, Toulouse a encaissé l'ouverture de la marque sur une grosse erreur d'Agustin Rogel. Le défenseur a perdu le ballon devant Rémi Oudin qui a filé seul au but (8e). La situation critique de Toulouse a provoqué la colère des supporters qui se sont montrés à plusieurs reprises en fin de match. Les Violets, qui font sans leur capitaine Max-Alain Gradel blessé pour deux mois, sont derniers de la Ligue 1. C'est terminé au Stadium, les Toulousains s'inclinent face à Reims à la suite de ce but encaissé en tout début de match...0-1 #TFCSDR pic.twitter.com/g434zn3p3w-- Toulouse FC (@ToulouseFC) December 14, 2019 La mauvaise série : Angers n'y arrive plusDauphin du PSG il y a encore quelques semaines, le SCO est désormais onzième, la faute également à une Ligue 1 serrée. Mais les performances angevines s'avèrent bien moins bonnes depuis plusieurs matches. Après trois défaites de suite, Angers a obtenu le nul face à Monaco (0-0). Malgré tout, le SCO s'est procuré les meilleures ...