Ligue 1 : Montpellier débloque son compteur face à Nice

par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le MHSC a débloqué son compteur dans cette saison 2020/2021 de Ligue 1 cet après-midi face à Nice. Gaëtan Laborde avait mis les siens sur le bon chemin avant que le défenseur Daniel Congré n'inscrive un doublé en deuxième période. A 3/0, Nice a bien tenté de revenir grâce au but de Dante mais le mal était fait. Les Aiglons connaissent donc leur première défaite de la saison à la Mosson 3/1 tandis que les hommes de Michel Der Zakarian prennent les trois points après leur défaite sur le pelouse de Rennes lors de l'ouverture du championnat.

