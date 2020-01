Ligue 1 : Monaco sombre, les Verts gagnent enfin

Alors que quelques heures plus tôt, l'OM avait été incapable de marquer contre Angers (0-0), de nombreuses équipes n'ont, heureusement, pas suivi l'exemple marseillais.Le retourKhazri est redevenu buteur. Le meilleur joueur stéphanois de la saison passée était presque porté disparu cette année (un seul but inscrit en octobre contre Amiens). Le Tunisien s'est enfin réveillé. Son doublé a permis à Saint-Etienne de battre Nîmes (3-1) qui s'est fait peur avec l'égalisation refusée à Landre en fin de match pour un hors-jeu de quelques centimètres.Le chiffre11. En ouvrant rapidement le score à Reims (3e), le Messin Habib Diallo a inscrit son 11e but de la saison. C'était suffisant pour s'imposer (0-1) Autant que le Lyonnais Moussa Dembélé et le Parisien Neymar !Le bideMonaco coule. Le Monaco de Robert Moreno avait commencé par le meilleur avec un magnifique match nul au PSG (3-3). Depuis, l'équipe de la Principauté est en chute libre. Les Monégasques ont concédé une deuxième et lourde défaite de rang à Louis-II face à Strasbourg (1-3). Il est vrai que les Alsaciens possédaient, sans le savoir, l'atout parfait : Adrien Thomasson. L'ex-Nantais adore affronter les Monégasques. Après l'ouverture du score d'Ajorque, Thomasson a, lui, marqué son cinquième but contre Monaco qui est l'adversaire qui lui réussit le mieux en Ligue 1.Le videAmiens joue mais perd. Amiens est toujours en position de barragiste mais, une fois de plus, la qualité de jeu des Picards est à noter. À Brest, les hommes de Luka Elsner ont pris le jeu à leur compte. Après l'ouverture du score de Mendy contre le cours du jeu, Amiens a logiquement égalisé sur un pénalty de Guirassy. Mais la réussite était brestoise avec le deuxième but de Carbonna (2-1). Quand ça ne veut pas...La confirmationUn Mollet tout neuf. Longtemps gêné par Dijon, Montpellier s'en est remis au talent de Florent Mollet pour s'imposer (2-1). Un coup franc ...