Ligue 1 : Monaco et Reims dos à dos au Stade Louis-II par Florian Burgaud (iDalgo) Comme ce samedi soir entre Lille et Rennes au Stade Pierre-Mauroy, la rencontre opposant Monaco à Reims au Stade Louis-II ce dimanche midi a été plaisante à suivre. Et, comme à Villeneuve-d'Ascq, les deux formations se sont quittées sur un score de parité. Pourtant, les Rémois de David Guion avaient débuté la partie à toute allure et trompant la défense monégasque dans son dos par Boulaye Dia (5e) et El Bilal Touré (21e), son infernal duo d'attaque. Mais la formation qui jouera le deuxième tour de qualification de l'Europa League dans quelques semaines laissait le ballon aux Monégasques les trois quarts du temps et se faisait punir à deux reprises sur coup de pied arrêté : juste avant la pause par son ancien joueur Axel Disasi (45e+3) et juste après par Benoît Badiashile (55e). Les deux hommes, fautifs sur les buts champenois, se sont rattrapés dans la surface adverse pour donner le point du nul à l'ASM. L'ère Niko Kovac débute donc par un partage des points au Louis-II.

