Ligue 1: Monaco et Brest enchaînent, Lens tenu en échec par Rennes

Le Japonais de l'AS Monaco, Takumi Minamino, auteur d'un doublé contre Strasbourg, le 20 août 2023 au stade Louis-II ( AFP / Valery HACHE )

Monaco, facile vainqueur de Strasbourg (3-0), et Brest, qui s'est imposé au Havre (2-1), ont enchaîné dimanche un 2e succès d'affilée en L1 et occupent la tête du championnat à l'issue de la 2e journée conclue par le nul de Lens à domicile contre Rennes (1-1).

L'ASM n'a laissé aucune chance aux Strasbourgeois et a poursuivi son sans-faute dans la fournaise monégasque. Deux buts du Japonais Takumi Minamino et un du capitaine Wissam Ben Yedder, de nouveau aligné malgré sa mise en examen pour "viol, tentative de viol et agression sexuelle", ont validé la nette supériorité du club de la Principauté.

Le défenseur de Lens Deiver Machado (d) à la lutte avec le Rennais Lorenz Assignon, le 20 août 2023 à Lens ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

Victorieux la semaine dernière contre Lens (3-2), les Brestois ont eux aussi récidivé chez le promu havrais grâce encore à un excellent Romain Del Castillo, buteur et passeur. Le gaucher, auteur d'un doublé face aux Sang et Or, a d'abord ouvert le score sur une très belle frappe enroulée (28e) avant d'offrir sur corner la deuxième réalisation brestoise à Lilian Brassier (56e) juste après l'égalisation havraise signée Daler Kouziaïev (52e). Voilà les Brestois bien installés à la surprise générale à la première place du classement avec Monaco.

Les affaires de Lens, incapable de battre Rennes à Bollaert (1-1), ne s'arrangent pas en revanche. Après leur raté à Brest, les Nordistes n'ont pas su relever la tête et vont aborder le choc à Paris, le 26 août, avec une petite pression.

- Nice fait du surplace -

Lens étrennera sans doute au Parc des Princes son nouvel attaquant, l'international espoirs Elye Wahi (20 ans), qui a été présenté au public avant le coup d'envoi. Acheté 35 millions d'euros à Montpellier, record du club, il sera chargé de faire oublier Loïs Openda, parti à Leipzig.

Le Havrais Nabil Alioui (g) centre devant le Brestois Romain Del Castillo, le 20 août 2023 au Havre ( AFP / LOU BENOIST )

Tenu en échec à Nice (1-1) lors de l'ouverture de la L1, Lille s'est de son côté bien repris en dominant des Nantais déjà dans le dur avec deux défaites en deux parties. Battus 2-0 et réduits à dix en fin de rencontre après l'exclusion d'Alexsandro (78e), les Canaris, sauvés in extremis la saison dernière, sont 16e et peut-être repartis pour un exercice galère.

Ce revers risque en tout cas de fragiliser un peu plus la position de l'entraîneur Pierre Aristouy, nommé à quatre journées de la fin du championnat précédent et désormais bel et bien menacé.

Nice fait du surplace après s'être fait rejoindre dans les dernières minutes à Lorient (1-1) alors que Reims a ouvert son compteur contre Clermont (2-0).